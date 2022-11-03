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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 03.11.2022 - 21:47
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Duje Strukan yönetecek.
Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda Güler, Valencia, Batshuayi