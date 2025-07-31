Arda Turan: Umarım Beşiktaş şampiyonluğa kadar gider

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

"UMARIM BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA KADAR GİDER"

Turan şöyle dedi:

"Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var."

"BİZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI DİKKATLİ VE ÖZENLİ HAZIRLANDIK"

Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan şu cümleleri kurdu:

"Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip."