Arda Turan'dan Beşiktaş yorumu

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Finlandiya ekibi Ilves ile karşı karşıya geldi.

Tampere kentinde oynanan mücadele golsüz sona ererken, Ukrayna temsilcisi tur atladı.

Shakhtar Donetsk, 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşılacak.

İlk maçlar 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da oynanacak.

"GÖRDÜKLERİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Karşılaşma sonrasında ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, açıklamalarda bulundu.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

Topun değerini tam olarak kavrayamadık ama gördüklerimden çok memnunum. Bu oyunun karşılığında yılda bir ya da iki kez sonuç böyle olabilir. Bir dahaki sefere oyuncularımın daha dikkatli olacağından yüzde 100 eminim. Özellikle ilk 25-30 dakikadaki seviyeden çok memnunum.