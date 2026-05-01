Avrupa Ligi yarı finalinde Nottingham Forest ve Braga avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0 yenerken Braga ise Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Braga'nın ilk golünü milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz attı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı.
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
DEMİR EGE'Lİ BRAGA AVANTAJI KAPTI
Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi.
Braga'nın sayılarını 8. dakikada milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Mario Dorgeles kaydetti.
Freiburg'un golü 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.
Karşılaşmaların rövanşları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
