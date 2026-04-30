Zalgiris'i deviren Fenerbahçe seride durumu 2-0 yaptı

Fenerbahçe, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında konuk ettiği Zalgiris'i 86-74 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
EuroLeague play-off serisi ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırladı.
Mücadeleyi 86-74'lık skorla kazanan Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirmeyi başardı.
3 galibiyete ulaşacak takımın Final Four'a hak kazanacağı serinin üçüncü müsabakası 6 Mayıs'ta Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.
FENERBAHÇE: 86 - ZALGIRIS: 74
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)
Fenerbahçe Beko: Hall 3, Horton-Tucker 2, Tarık Biberovic 15, Melli 17, Birch 5, Silva 4, Baldwin 11, De Colo 16, Jantunen 13, Colson
Zalgiris: Williams-Goss 7, Francisco 11, Wright 16, Butkevisius, Tubelis 16, Brazdeikis 2, Giedraitis 2, Lo 3, Sleva 3, Birutis 6, Ulanovas 8
1. Periyot: 26-14
Devre: 51-33
3. Periyot: 66-47