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    Bakasetas'tan harika gol

    Bakasetas'tan harika gol

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Ferencvaros'u ağırlıyor. Maçın 7. dakikasında Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
    • 03.11.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 21:32
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    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki son maçında Macar ekibi Ferencvaros ile sahasında karşı karşıya geliyor.

    Bakasetas'tan klas gol

    Maçın 7. dakikasında soldan içeriye inen Trezeguet, yay üzerindeki Bakasetas'a bıraktı. Onun uzaktan vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu. Bu golle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

    Gollerine devam ediyor

    5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti.

    Yunan futbolcu bu maçı da boş geçmedi ve yine golünü attı. Bakasetas, Avrupa'da 3. golünü attı.

    Bakasetas tan harika gol #1

    Bakasetas tan harika gol #2

    Bakasetas tan harika gol #3

    (Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)


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