Rangers'ta teknik direktör Ferguson ile Rumen oyuncu Ianis Hagi, Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK"

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar iyi bir performans sergilediklerini belirten Barry Ferguson, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Çok iyi bir takım. En üst kalitede bir teknik direktöre sahipler. Maçı ciddiye alıyoruz. Kesinlikle zor bir müsabaka olacak. Maça hazırız. En iyi halimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Ferguson şunları dedi:

"Jose Mourinho, her yerde kupalar kazanmış birisi. Benim için kesinlikle üst seviye. Ona karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'nin en az 10 maçını izledik ve analiz ettik. Mourinho'nun oynattığı oyunu defansif olarak tanımlamam. Kanat bekler de her zaman hücuma dahil oluyorlar. Seri oynayan bir takım. Oyuncular da maçın zor olacağının farkında. İyi bir performans bekliyorum. Fenerbahçe'nin evinde nasıl oynayacağını iyi analiz ettik. Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi kaliteli oyuncuları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Farklı senaryoları çalıştık."

"RIDVAN, HER ZAMAN GÜVENEBİLECEĞİM BİR OYUNCU"

Rangers'ta forma giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz ile ilgili de görüşlerini paylaşan İskoç çalıştırıcı şöyle dedi:

"Rıdvan Yılmaz'ı her zaman beğendim. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Sakatlıklar yaşadı. Şu an fit durumda. Bizim için sağ bek oynadı. Esas pozisyonu sol bek. Rıdvan, her zaman güvenebileceğim bir oyuncu. Onu farklı mevkilerde oynattığımda asla şikayet etmiyor. Bu tavrını her zaman beğendim. Daha fazla maça çıktıkça iyi oynayacağını düşünüyorum."