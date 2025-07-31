Başakşehir, Konferans Ligi'nde turladı

UEFA Konferans Ligi’nde 2. eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir ile Ilian Iliev’in çalıştırdığı Bulgar ekibi Cherno More, Ukraynalı hakem Viktor Kopievskiy’in düdük çaldığı müsabakada Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını 4-0'lık skorla galip bitirdi ve adını Konferans Ligi'nde üst tura yazdırdı.

İLK YARI 3-0 BİTTİ

Mücadelenin açılış golünü 17. dakikada Brnic kaydetti.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri 31. dakikada Crespo ve 36. dakikada Nuno Da Costa'nın attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Soyunma odasına da 3-0 temsilcimizin üstünlüğü ile gidildi.

FARK 4'E ÇIKTI

80. dakikada sahneye çıkan Operi, farkı dörde çıkardı.

BAŞAKŞEHİR RAHAT TURLADI

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve turuncu-lacivertli temsilcimiz sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 1-0 kazanan Başakşehir, toplam 5-0'lık skorla 3. eleme turuna yükselmeyi başardı.

Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibi Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananı olacak.

3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi'nde 3. eleme turu maçları 7 ve 14 Ağustos Perşembe günlerinde oynanacak.

Başakşehir, Süper Lig'deki ilk maçına ise 10 Ağustos Pazar günü Fatih Karagümrük deplasmanında çıkacak.