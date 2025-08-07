Başakşehir, Viking'i üç golle yıktı

UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda ilk maçların heyecanı yaşanıyor.

Morten Jensen’in çalıştırdığı Norveç ekibi Viking ile Çağdaş Atan yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir, Portekizli hakem Miguel Nogueira’nın düdük çaldığı müsabakada Lyse Arena’da karşı karşıya geldi.

Başakşehir, rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

VIKING ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Duarte'nin kale önünde uzaklaştırmaya çalıştığı top, Sander Svendsen'e çarptı ve top fileler ile buluştu. Viking maçın hemen başında 1-0 öne geçti.

İLK YARIYI NORVEÇ TAKIMI ÖNDE BİTİRDİ

Maç öncesinde hastalığı bulunan Yusuf Sarı oyuna devam edemedi ve 17. dakikada yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Viking soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Başakşehir'de yeni transferler Davie Selke ve Eldor Shomurodov 59. dakikada Ivan Brnic ve Nuno Da Costa yerine oyuna dahil oldu.

SKORA DENGE GELDİ

Deniz Türüç, 60. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruş ile skora dengeyi getirdi.

Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi ve 78. dakikada oyundan çıkarıldı. Yerine Umut Güneş oyunda girdi.

BAŞAKŞEHİR, GERİDEN GELİP KAZANDI

Christopher Operi, 79. dakikada ceza sahası dışından attığı gol ile Başakşehir'i öne geçirdi.

Oyuna sonradan dahil olan yeni transfer Davie Selke 90+4'te Viking savunmasının arkasına sarktı ve topu filelere gönderdi.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-1'lik Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı. Turun rövanş mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ

Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.