Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda şampiyon Galatasaray!

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonunda heyecan yaşandı.

ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlandı.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Final maçında Galatasaray ile Litvanya'nın EVK Zaibas takımı karşı karşıya geldi.

Rakibini 13-11 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

BRONZ MADALYAYI NEXAWIN KAZANDI

Üçüncülük mücadelesinde ise bir diğer Türk temsilcisi ENKA'yı 17-15 yenen Malta ekibi Sliema Nexawin, bronz madalyanın sahibi oldu.