Berke Özer penaltı yaptırdı! Lille, Kızılyıldız'a kaybetti

Sırp takımı Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Fransız ekibi Lille'i penaltıdan bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 23:09
  • Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'i penaltı golüyle 1-0 yendi.
  • Berke Özer'in yaptırdığı penaltıyı Marko Arnautovic gole çevirdi.
  • Kızılyıldız ilk galibiyetini alırken puanını 4'e, Lille ise 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Sırp takımı Kızılyıldız ile Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.

BERKE PENALTI YAPTIRDI

Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı.

KIZILYILDIZ İLK KEZ KAZANDI

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkardı. Son 2 maçında yenilen Lille ise 6 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Lille, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.

Eshspor Haberleri