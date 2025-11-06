Berke Özer penaltı yaptırdı! Lille, Kızılyıldız'a kaybetti

- Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'i penaltı golüyle 1-0 yendi.
- Berke Özer'in yaptırdığı penaltıyı Marko Arnautovic gole çevirdi.
- Kızılyıldız ilk galibiyetini alırken puanını 4'e, Lille ise 6 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Sırp takımı Kızılyıldız ile Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.
BERKE PENALTI YAPTIRDI
Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı.
KIZILYILDIZ İLK KEZ KAZANDI
Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkardı. Son 2 maçında yenilen Lille ise 6 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Lille, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.