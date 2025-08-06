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Beşiktaş’ın, St. Patrick's maçı kamp kadrosu belirlendi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 18:52
Beşiktaş’ın, St. Patrick's maçı kamp kadrosu belirlendi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 21.45’te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar bugün İrlanda'ya gidecek. Beşiktaş'ta kamp kadrosu da belli oldu.

Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Felix Uduokhai, takip ve tedavi süreci devam ettiği için kamp kadrosunda yer almadı.

KAMP KADROSU

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati ve Tammy Abraham.

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