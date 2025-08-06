Beşiktaş’ın, St. Patrick's maçı kamp kadrosu belirlendi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 21.45’te İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar bugün İrlanda'ya gidecek. Beşiktaş'ta kamp kadrosu da belli oldu.

Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Felix Uduokhai, takip ve tedavi süreci devam ettiği için kamp kadrosunda yer almadı.

KAMP KADROSU

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: