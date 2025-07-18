Crystal Palace'da yanlış mail krizi!

Fransız ekibi Lyon ile birlikte kulüp sahipleri aynı olan İngiliz takımı Crystal Palace'ın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi ve yerine Nottingham Forest alındı.

Ancak Crystal Palace, belki de çok ufak bir hatayı yapmasaydı, bu cezayı almayacaktı.

YANLIŞ MAIL ADRESİ GÖNDERDİLER

The Athletic'in haberine göre; UEFA'ya yanlış mail adresi ileten Crystal Palace, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadı.

Bu yaşananlardan sonra da kulüp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele edecek.