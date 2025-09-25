Dorgeles Nene: Güçlü kalmalıyız

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK"
Mücadeleyi değerlendirerek hayal kırıklığını dile getiren Nene, şunları dedi:
Herkes aynı düşünüyordur zannediyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Daha çok çalışmalı ve maksimumu sahaya yansıtmalıyız; daha iyi oyun ve 3 puanlar için. Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz.
"MENTAL OLARAK GÜÇLÜ KALMALIYIZ"
Takımın toparlanması gerektiğini vurgulayan Nene, şu ifadeleri kullandı:
Bana göre şu anda güçlü kalmamız gerekiyor. Mental anlamda güçlü kalmalıyız. Çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Maçlarda ve antrenmanlarda maksimumu ortaya koymalıyız. İstediğimiz seviyeye gelmek için çok çalışmamız gerekiyor.