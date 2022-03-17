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    Ertem Şener'in nefis Galatasaray - Barcelona maçı anlatımı

    Ertem Şener'in nefis Galatasaray - Barcelona maçı anlatımı

    UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Barcelona maçında spiker Ertem Şener'in nefis anlatımı izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 22:31
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    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ın rakibi Barcelona...

    Nefes kesen mücadele devam ederken spiker Ertem Şener'in nefis anlatımı maça ayrı bir heyecan kattı.

    Biz de Ertem Şener'in anlatımından en güzel anları sizler için derledik.

    ERTEM ŞENER'İN NEFİS ANLATIMI

    • Hep böyle Torres, hep böyle dışarı vur Torres!
    • Çek Kerem! Çekti. Vur Kerem! Vurdu
    • Xavi neresi faul Xavi?
    • Allah'ım gooooooooool.
    • Xavi şaşkın, Barcelona şaşkın, İspanya şaşkın
    • Marcao, sana bütün bayraklar feda! Müthiş bir gol!
    • Gole bakar mısınız! İzlemeye doyamıyorum!
    • İnanılmaz! Bu gol Türkiye'ye! Bu gol hepimize!
    • Erick Garcia neye itiraz ediyor anlamak mümkün değil.
    • 58. dakika! Daha var var!
    • Marcao müdahale... Hiçbir şey yok, kalk Barcelonalı kalk!
    • Böyle Barcelona olmaz!
    • Bu Galatasaray, Barcelona'dan daha büyük.

    Ertem Şener in nefis Galatasaray - Barcelona maçı anlatımı #1

    Ertem Şener in nefis Galatasaray - Barcelona maçı anlatımı #2

    Ertem Şener in nefis Galatasaray - Barcelona maçı anlatımı #3


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