Ertem Şener'in nefis Galatasaray - Barcelona maçı anlatımı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Barcelona maçında spiker Ertem Şener'in nefis anlatımı izleyenleri mest etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ın rakibi Barcelona...

Nefes kesen mücadele devam ederken spiker Ertem Şener'in nefis anlatımı maça ayrı bir heyecan kattı.

Biz de Ertem Şener'in anlatımından en güzel anları sizler için derledik.

ERTEM ŞENER'İN NEFİS ANLATIMI