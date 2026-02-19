Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçında penaltı beklentisi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

PENALTI İTİRAZI

Maçın 39. dakikasında Anderson Talisca'nın çektiği şut Nottingham savunmasının koluna çarptı.

Pozisyonun ardından temsilcimizden yoğun itirazlar geldi.

OYUN DEVAM ETTİ

VAR ile iletişime geçen maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer penaltı olmadığı sonucuna vardı.

