Konferans Ligi'nde Chelsea ile Real Betis finale yükseldi

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Rakiplerini eleyen İngiltere temsilcisi Chelsea ve İspanya ekibi Real Betis, finalde rakip oldu.

Chelsea ile Real Betis arasında 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Konferans Ligi finaline Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.

CHELSEA TEK GOLLE KAZANDI

Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kazanan Chelsea, rövanşta Djurgarden'i ağırladı.

Chelsea, 38. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un bulduğu golle 1-0 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

REAL BETIS UZATMADA TURLADI

Real Betis, sahasında 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında son iki sezonun finalisti Fiorentina'ya konuk oldu.

30. dakikada Antony'nin kaydettiği golle Real Betis, 1-0 üstünlük yakaladı.

Fiorentina, 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens'in attığı gollerle mücadelenin normal süresini 2-1 önde bitirdi ve uzatma devrelerine geçildi.

97. dakikada Abde Ezzalzouli'nin golüyle Real Betis, durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

İlk maçı kazanan Real Betis, rövanşta elde ettiği beraberlikle finale yükseldi.