Lazio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında maçlar devam ederken Marsilya, Lazio ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise "Lazio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorusunu araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları devam ederken, Galatasaray'ın rakipleri kazanmak için sahada mücadele etmeye hazırlanıyor.

Marsilya, Lazio ile karşılaşmaya hazırlanırken, bu maç diğer karşılaşmalara oranla bizim için daha önemli.

Marsilya'da oynayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder sahada yer almaya hazırlanırken, favori ise yine Marsilya olarak gösteriliyor.

Lazio güçlü takımlar arasında yer alırken, milli futbolumuz Ünder'den dolayı gözler Marsilya'ya çevrildi.

Maçı izlemek ve milli futbolcumuzu desteklemek isteyenler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Lazio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Lazio - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

LAZİO - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Lazio-Marsilya maçı 21 Ekim Perşembe günü yani bugün saat 19:45'te başlayacak.

Mücadele Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.