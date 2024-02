Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a övgüler

ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı ise 15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu kritik sınav öncesinde sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Lucas Torreira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımızın önündeki avantajımızı kullanmalıyız"

Torreira, sözlerine şöyle başladı:

"Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti"

"UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallinizi nasıl değerlendiriyorsun?" şeklindeki soruya cevap veren Torreira, şunları dedi:

Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde devam etmekti. Maçlarda nasıl oynadığımızı gördünüz, daha fazla puan almamız lazımdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Her maçta elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek ve en yüksek yere gelmek. Galatasaray olarak önce bir sonraki maça dikkat emeliyiz. Şimdi önemli olan bu maç, güçlü bir takımla oynayacağız.

"Okan Hoca ile çalışmak büyük keyif"

Lucas Torreira, sözlerine şu şekilde devam etti:

1,5 senedir Galatasaray'da her maçta nasıl olduğumu görüyorsunuz. Ben tutkuyla oynayan bir insansım. Sırtımda soy adım var, daha önemlisi önümdeki armam. Taraftarı, takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi mutlu etmek için çalışıyorum. Okan Hoca ile çalışmak büyük keyif. Karizmatik, mutlu ve takımı bir arada tutan bir insan. Tüm teknik ekibe de teşekkür ederim. 28 yaşındayım ve bu kadar önemli bir takımda, Avrupa'da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Bu formayı giydiğim her gün için mutluyum. Okan Hoca tarafından çalıştırıldığım için gururluyum. Gelecekte de çok büyük başarılar yakalayacaktır. Bana her zaman güven verdiği için teşekkür ederim. Galatasaray'da da başarılara devam edeceğiz.