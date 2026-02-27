Matteo Guendouzi: Gurur duymalıyız

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’i 2-1 mağlup etti.

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçında stoper oynayan Matteo Guendouzi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYMALIYIZ"

Maçı değerlendiren Guendouzi "Gurur duymalıyız. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen seneyi İngiltere'yi 6'ıncı bitirdiler. Gurur duymalıyız ama hayal kırıklığı da yaşıyoruz." dedi.

"ÇOK FAZLA EKSİK OYUNCUMUZ VARDI"

Fransız yıldız ayrıca "İlk yarının sonunda atsak, işler değişebilirdi. İlk maçı evimizde öyle kaybetmek kabul edilebilir değildi. Buradaki oyundan gurur duymalıyız. Sezonu da en güçlü şekilde bitirmeliyiz. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı. İlk defa arkada 5'li oynadık. Bu akşam olduğu gibi sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.