Ole Gunnar Solskjaer: Tartışmaları yok sayıyorum

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe gübü saat 21.15’te Stade de la Tuiliere’de oynanacak müsabakada İsviçre ekibi Lausanne’ın konuğu olacak.

3. eleme turunda St Patricks’i 4-1 ve 3-2’lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne’ı da eleyerek lig aşamasına adını yazdırmak istiyor.

Bu maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"NDIDI'YI ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

Wilfred ile ilgili konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi cevaplar verdi. İyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir oyuncu. Mutluyum onun transferi için, çok katkı verecektir. Onu transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum.

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Norveçli çalıştırıcı, rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi ve şunları dedi:

İki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Önemli maçlar olacak. Güçlü ve inançlılar. Astana ile oynadıkları ve ligdeki maçlarını izledik. Rakibi iyi analiz ettik. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bizim de isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek ve böyle bir oyun oynamak.

"FUTBOL BİREYSEL BİR OYUN DEĞİL"

Futbolun bireysel bir oyun olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

Rakibin çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorum. Ama futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Biz rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Kendimize ve oyunumuza güveniyorum. Yarın için hazırız.

"TARTIŞMALARI YOK SAYIYORUM"

"Türk basınında sizin geleceğinizle ilgili tartışmalar ve eleştiriler var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Ole Gunnar Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim! Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır.

"BAŞKANIMIZ, İYİ TRANSFERLER İÇİN UĞRAŞIYOR"

Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı: