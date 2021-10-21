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    Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt'ten 6 yedi

    Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt'ten 6 yedi

    Bodo Glimt, Roma'yı 6-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 21:58
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    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Bodo Glimt, Roma'yı ağırladı.

    Teknik Direktör Jose Mourinho'nun büyük umutlarla göreve getirildiği İtalya kulübü, karşılaşmadan hezimetle ayrıldı.

    6-1'LİK HEZİMET

    Bodo Glimt, karşılaşmadan 6-1 galibiyetle ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

    Jose Mourinho bu sonuçla beraber, 1008 maçlık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir maçta altı veya daha fazla gol yemiş oldu.

    Portekizli teknik adam maçtan önce yaptığı açıklamada, “Soğuk? Rüzgar? Sentetik çim? Kimin umurunda! Oynayalım ve insanlara sevdiklerini verelim. 400 Roma taraftarı buraya seyahat etti.” ifadelerini kullanmıştı.

    Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt ten 6 yedi #1

    Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt ten 6 yedi #2

    Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt ten 6 yedi #3

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