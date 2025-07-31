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Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 19:46
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Karşılaşma, HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro, Marlon, Ocheretko, Pedrinho, Alisson, Kevin, Elias

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rafa Silva, Mario, Muçi, Abraham

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