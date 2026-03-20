Abone ol: Google News

Virgil van Dijk, Galatasaray'a gönderme yaptı!

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, Anfield'da aldığı farklı galibiyetle toplamda 4-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

VAN DIJK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti:

Kazandıktan sonra mütevazı kal, kaybettikten sonra daha çok iste. Efsaneleri efsane yapan şey, bu ikisi arasındaki dengedir.

Kaynak: Ensonhaber

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar