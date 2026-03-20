Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Tarihi belli oldu

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, önemli açıklamalarda bulundu.

Yazgan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı nedeniyle ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için gelen soruya cevap verdi.

"NORMALDE TRABZON DEPLASMANI SONRASI İZMİR İSTEMEYİZ"

Tivibu Spor'a konuşan Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi." dedi.

"TRABZON DEPLASMANINA GİDECEĞİZ ARDINDAN GÖZTEPE DEPLASMANINA GİDECEĞİZ"

Sözlerine devam eden Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız." diye konuştu.

Milli aradan Trabzonspor deplasmanıyla dönecek Galatasaray, Göztepe maçının Eray Yazgan'ın söylediği tarihlerde oynanması durumunda milli aradan sonra 3-4 günlük süreçte iki deplasman maçı oynayacak.