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    Trabzonspor - Ferencvaros - CANLI SKOR

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki son maçında Macar ekibi Ferencvaros ile sahasında karşı karşıya geliyor.
    • 03.11.2022 - 20:35
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 20:46
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    1' Maç başladı

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk ediyor.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayan karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetiyor.

    Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal oluyor. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlıyor..

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Andülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

    Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan


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