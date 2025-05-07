UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belirleniyor

İHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da forma giydiği İngiltere temsilcisi Manchester United, 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu Old Trafford'da konuk edecek.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 3-1 kazanan İngiltere takımı Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Aspmyra Stadyumu'nda karşılaşacak.

MAÇLAR AYNI SAATTE BAŞLAYACAK

İki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

FİNAL BILBAO'DA

Avrupa Ligi'nde final maçı, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.