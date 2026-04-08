UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde yarın 4 karşılaşma oynanacak. Rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın:

19.45 Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya)

22.00 Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa)

