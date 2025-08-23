Yüksel Yıldırım: Dünyaya iyi örnek olmaya devam edeceğiz

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos’un karşısına çıkan Samsunspor’un oynadığı futbol kadar deplasmana giden taraftarların sergilediği davranış da takdir topladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarlarının maç sonu ile birlikte Atina Olimpiyat Stadyumu’ndan ayrılmadan önce çöpleri toplaması hem Yunanistan hem de dünyanın birçok ülkesindeki medyada geniş yankı buldu.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Kendisine ait sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşan Başkan Yüksel Yıldırım, şunları dedi: