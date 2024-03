Yunanistan'da gündem Fenerbahçe Olympiakos’u takip eden Yunan gazeteciler, çeyrek finaldeki büyük mücadele öncesi her iki ekibin avantajlarıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan’ın güçlü ekiplerinden Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Ayoub El Kaabi ve Stevan Jovetic gibi önemli oyunculara sahip olan Yunan ekibiyle ilk maçını 11 Nisan’da deplasmanda oynayacak. Olympiakos’u takip eden Yunan gazeteciler, çeyrek finaldeki büyük mücadele öncesi her iki ekibin avantajlarıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

"Fenerbahçe, muazzam hücum kalitesine sahip"

Anastasios Nikologiannis [Sport FM 94,6 Radio]: ''Olympiakos, şu ana kadar elemelerde eşleştiği rakiplerle (Ferencváros ve Maccabi Tel Aviv) olan ilk maçlarını kendi evinde oynadı. İlk maçlarını kendi evinde oynaması Olympiakos’a şans getirdi çünkü iki rakibini de eledi. Bu yüzden ilk maçı evinde oynayacak olması Olympiakos adına iyi görünüyor. Türkiye'deki stadyumlardaki atmosfer muhteşem, bunu yakından deneyimledim ve gerçek şu ki Fenerbahçe taraftarları takımlarına çok yardımcı oluyor. Fenerbahçe, muazzam hücum kalitesine sahip bir takım. Yaptığı transferler hem ligde hem de Avrupa'da ona yardımcı oldu. Orta saha oyuncusu Tadic ve forvet Batshuayi, ayrı tuttuğum futbolcular. Fenerbahçe’nin üç yıl önce UEFA Avrupa Ligi maçlarında Olympiakos’a iki kez kaybetmiş olması onları daha temkinli hale getirecek. Kuşkusuz bu durum onlara tur atlama mücadelesi için büyük bir motivasyon sağlayacaktır.''

"Fenerbahçe her rakibi parçalar"

Nikos Athanasiou [Gazzetta]: ''Bence Fenerbahçe ile karşılaşacak olan her rakip ikinci maçı evinde oynamayı daha çok istiyordur. Çünkü Fenerbahçe’nin stadyumundaki atmosferin cehennem gibi olduğunu biliyoruz ve ilk maçı orada oynamak her zaman daha iyidir, ikinci maçı değil. Fenerbahçe, bu yılki kadrosuyla büyük yeteneklere ve yaratıcı kaliteye sahip inanılmaz bir takım haline geldi. Fenerbahçe, Türkiye Ligi’nin en iyi hücumuna sahip olan bir takım. Szymanski, Dzeko ve Tadic gibi oyuncular gününde olduklarında her rakibi parçalayabilir.''

"Olympiakos'un daha fazla tecrübesi var"

Vassilis Nanis [To Tima Newspaper]: ''Bu yıl Fenerbahçe'nin çok fazla maçını izlemedim ama Türkiye Ligi’nde şampiyonluk için Galatasaray ile güçlü bir rekabet içinde olduklarını biliyorum. Tabii ki bu yıl Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic, Bonnuci ve Fred gibi harika oyuncular var. Eğer en tehlikeli oyuncu olarak birini seçmem gerekseydi muhtemelen Dzeko derdim. Fenerbahçe artık daha iyi bir takım ve 2021 yılındaki maçların intikamını almak için bu maçları bir fırsat olarak gördüklerini düşünüyorum. Ancak her maç farklıdır ve konu Avrupa maçları olduğunda Olympiakos ’un çok fazla tecrübesi var.''

"Dzeko ve Tadic'e dikkat"

Sotiris Kostavaras [Sportal.Gr]: ''Fenerbahçe, şu anda çok kaliteli oyunculara sahip. Dzeko, Bonucci, Fred, Çağlar Söyüncü, Michy Batshuayi, Tadic ve diğerleri... Bir sürü yıldız oyuncu ve çok geniş bir kadro. Defansif sorunları nedeniyle Olympiakos, 38 yaşında olmasına rağmen çok etkili oynayan Dzeko'ya ve çok zeki olan Tadic'e dikkat etmeli. Ayrıca Szymanski’nin orta sahada takım için kilit bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.''