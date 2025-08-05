Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, 7 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Rosenborg ile İsveç'in Hammarby takımları arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün'ün yapacağı maçın dördüncü hakemliğini de Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Karşılaşmada VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Davut Dakul Çelik yer alacak.

KARAOĞLAN, İZLANDA'DA GÖREV ALACAK

Atilla Karaoğlan ise İzlanda'nın Vikingur Reykjavik ile Danimarka'nın Brondby takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemliği de Ozan Ergün üstlenecek.

Müsabakada VAR olarak Erkan Engin, AVAR olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.