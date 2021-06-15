Fransa, Almanya'yı tek golle mağlup etti

Fransa, Almanya'yı tek golle mağlup etti

EURO 2020 F Grubunda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanını hanesine yazdırdı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası coşkulu maçlarla devam ediyor. F Grubu'nda Fransa, Almanya ile karşı karşıya geldi.

Alianz Arena'da oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanmadı.

Maçın 20. dakikasında Fransa, geliştirdiği atakta Hernandez'in içeriye kestiği topta, Hummels kendi kalesine golü attı ve Fransa 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve devre arasına Fransa 1-0 üstün gitti.

FRANSA TEK GOLLE GALİP GELDİ

İkinci yarıda da iki takım etkili oynadı. Almanya beraberliği yakalama adına topla oynamada rakibinden üstün oynadı.

Almanlar baskıyı kursa da golü bulamadı ve maç 1-0 sona erdi. Fransa bu skorla grupta ilk galibiyetini alıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.