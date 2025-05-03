Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu...

Son dönemde Aziz Yıldırım'la ilgili ortaya atılan iddialar gündem yaratmıştı.

KOÇ VE YILDIRIM KRİZİ

Sansürsüz Futbol YouTube kanalında konuşan Aydın Cingöz, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım krizinin kapıda olduğunu iddia etmişti.

Cingöz, "Aziz Yıldırım bence sahne alacak. Ligin bitimini bekliyor diye düşünüyorum. Şampiyonluğun belli olmasından sonra Aziz Yıldırım’ın konuşacağını düşünüyorum. Bunu bilgiye dayalı söylüyorum." demişti.

AZİZ YILDIRIM'DAN JET AÇIKLAMA

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağına dair iddialar sonrası açıklama yaptı.

Fenerbahçe eski Başkanı Yıldırım, isminin kullanılarak yapılan haberleri yalanladı.

BAŞKANLIK İDDİALARINA KAPILARI KAPATTI

Yıldırım yaptığı açıklamada, başkanlık iddialarına da kapıları kapatmış oldu.

"BU BİLGİLER DOĞRU DEĞİLDİR"

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair birtakım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır. Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim.