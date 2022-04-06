Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Bayern Münih takımını konuk edecek.

Anadolu Efes ayrıca THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe Beko için aynı durum söz konusu olmazken, Anadolu Efes ise Bayern Münih'i yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Bu kapsamda maçı kaçırmak istemeyenler, "Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detayı...

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bugün 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa'daki 760. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 759 karşılaşmada 432 galibiyet ve 327 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 512. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 511 karşılaşmada 275 galibiyet ve 236 yenilgi elde etti.