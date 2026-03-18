2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar belirlendi

Dört ülkede düzenlenen elemelerde 11 takım, Dünya Kupası bileti aldı. Ev sahibi Almanya ile kıta şampiyonları Belçika, Avustralya, Nijerya ve ABD turnuvaya direkt katılma hakkı kazanmıştı.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar belli oldu.
İstanbul'un yanı sıra Çin'in Wuhan, Porto Riko'nun San Juan ve Fransa'nın Villeurbanne kentlerinde oynanan eleme maçları tamamlandı.
KATILAN TAKIMLAR
Elemeler sonucunda Türkiye, Çin, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Mali, Porto Riko ve İspanya Dünya Kupası bileti aldı.
Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), elemelerde yer almalarına rağmen turnuvaya direkt katılma hakkı elde etmişti.
KURA ÇEKİMİ 21 NİSAN'DA
2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.
Kura çekimi, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.
