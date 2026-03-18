Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 27. hafta mücadelesinde Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor ile Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Oğuzhan Çakır’ın düdük çaldığı maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk olduğu rakibi Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYET GOLÜ AUGUSTO'DAN

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü oyuna ikinci yarıda dahil olan Felipe Augusto kaydetti.

Augusto, 66. dakikada ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta gol sevinci yaşadı.

HAFTALAR SONRA 5'TE 5 YAPTILAR

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra 5'te 5 yaptı.

Trabzonspor, ligde 60 puana yükseldi. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

EYÜPSPOR'DA İKİ İSİM CEZALI

Eyüpspor'da sarı kart gören Metehan Altunbaş ve Mateusz Legowski, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor'da ise 77. dakikada sarı kart gören Christ Oulai, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak.

84. dakikada oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Eyüpspor 0-1 Trabzonspor

90' Eyüpspor son dakikalarda serbest vuruş kazandı.

90' Nwaiwu top taca gidince kendini yere bıraktı.

90' Eyüpspor'da Taşkın İlter sarı kart gördü.

90' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği; Zubkov yerine Nwakaeme oyuna dahil oldu.

89' Muçi, Zubkov'un pasında ceza sahası içerisinde şut imkanı yakaladı, çektiği şut yandan dışarıya gitti.

87' Zubkov'un serbest vuruşta uzak noktaya açtığı ortada Nwaiwu müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

85' Eyüpspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Deniz Radu yerine Manga ve Anıl Yaşar yerine Taşkın İlter oyuna dahil oldu.

84' Oulai oyundan çıkarken göz yaşlarına hakim olamadı, Fatih Tekke öğrencisini teselli ediyor.

84' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Oulai yerine Bouchouari ve Onuachu yerine Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu.

83' Oyunun sertlik dozu ilk yarıya göre artmış durumda.

81' Onuachu'ya atılan uzun pasta Bedirhan savunmada dikkatli.

79' Mücadelede tansiyon yükseldi, Oulai ve Baran Gezek arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Futbolcular araya girerek sakinleştirdi.

78' Eyüpspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Calegari yerine Talha Ülvan ve Legowski yerine Raux Yao oyuna dahil oldu.

77' Trabzonspor'da Oulai avantaja bıraktığı pozisyonun sonrasında sarı kart görerek gelecek hafta Galatasaray karşısında cezalı duruma düştü.

75' Onuachu kaleyi gören müsait pozisyonda şut çekti ama top kalenin üstünden doğrudan dışarıya gitti.

73' Bedirhan, Onuachu ile ikili mücadelesinde yaptığı müdahaleye hakem Oğuzhan Çakır faul dedi ve Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı.

71' Eyüpsporlu bir futbolcu hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve takım arkadaşları topu dışarıya gönderdi.

70' Augusto, Trabzonspor formasıyla ilk kez oyuna sonradan dahil olarak GOL atmayı başardı.

69' Pina ikili mücadelede yerde kaldı hakem devam ettirdi ama futbolcu yerden kalkmayınca oyunu durdurdu.

66' Zubkov'un köşe vuruşunda kalenin içine açtığı ortaya Augusto yakın mesafeden dokunarak topu ağlara gönderdi.

66’ Gol… Eyüpspor 0-1 Trabzonspor (Augusto)

64' Pina'nın açtığı ortada Muçi topu istediği gibi kontrol edemedi ve geriye çevirdiği topa Ozan Tufan şut çıkardı bu sefer de kaleci Felipe çift yumrukla uzaklaştırdı.

62' Eyüpspor'da Legowski yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

61' Muçi'nin hızlı atakta ters kanata dönme denemesinde Eyüpspor savunması pas arasına girerek topu uzaklaştırdı.

59' Eyüpspor'un şutunda Trabzonspor savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

58' Deniz Radu'nun ortasında Legowski yükselerek topa vurdu ama top dışarıya gitti.

57' Eyüpspor, Trabzonspor yarı alanında pas yaparak boşluk arıyor.

56' Eyüpspor'da oyuncu değişikliği; Metehan Altunbaş yerine Lenny Pintor oyuna dahil oldu.

55' Onuachu savunma arkasına koşu attı ama topu tam olarak kontrol edemeyeceğine anlayınca auta gitmemesi için taca gönderdi.

53' Serbest vuruş organizasyonu yapan Muçi sağ çaprazdan şut denedi ama top direk olarak üstten auta çıktı.

52' Maçın ilk sarı kartı Metehan Altunbaş'a geldi.

50' Trabzonspor, Eyüpspor savunmasında boşluk bulmak için tüm oyuncularla rakip yarı sahaya yerleşiyor.

48' Deniz Radu, orta sahada Folcarelli ile mücadelesi sonrası yerde kaldı hakem önce oyunu devam ettirdi futbolcu yerden kalkamayınca oyunu durdurdu.

47' Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı önce ön alanda baskıyla kaptığı top sonrası korner kazandı sonrasında kornerden gol şansı yakaladı.

46' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Lovik yerine Augusto ve Umut Nayir yerine Pina oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

45' Onuachu'nun ikili mücadelede yaptığı harekete hakem Oğuzhan Çakır faul kararı verdi.

43' Loevik orta denedi ama top kötü bir şekilde üstten auta çıktı.

42' Legowski'nin uzaklardan şut denemesi doğrudan dışarıya gitti.

42' Torres'in sol kanatta Umut Meraş'a pas denemesi hızlı kaldı ve top direkt olarak dışarı gitti.

41' Zubkov'dan savunma arkasına koşu atan Umut Nayir'e pas denemesinde Eyüpspor savunması araya girmeyi başardı.

39' Loevik, yine sol kanatta Muçi'ye uzun bir pas denedi ama isabetli olmadı.

38' Eyüpspor kalecisi Felipe baskıdan sonra uzun top vurdu ama top isabetli gitmedi ve Trabzonspor'un kontrolüne geçti.

36' Muçi'nin arka alana gönderdiği ortaya Nwaiwu müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

35' Zubkov'un çalım denemesinde Metehan Altunbaş faul yaparak durdurdu, Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

34' Loevik ceza sahası içinde şut açısı aradı ama Eyüpspor savunması ikili sıkıştırmayla topu kaptı.

33' Onuachu'nun Torres'e yaptığı harekete hakem Oğuzhan Çakır faul dedi.

31' Trabzonspor ön alanda baskıyla topu kapmak istiyor ancak başarılı olamıyor.

29' Trabzonspor, Eyüpspor yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

27' Her iki takımda orta alanda topla çıkmaya çalışırken top kayıpları yapıyor.

26' Oulai çalımlarla iki rakibini orta sahada oyundan düşürdü ancak 3. rakibi faul yaparak onu durdurdu. Trabzonspor serbest vuruş kazandı.

25' Umut Meraş topu göğüsüyle önüne almak istedi ama Zubkov yetişerek topu kaptı ve olası bir atağı engelledi.

24' Calegari'in sağ kanattan ortasına kimse müdahale edemedi ve çizgi üzerinden kanata kadar gitti.

23' Muçi'nin sol kanattan Onuachu'ya açtığı ortaya Onuachu istediği gibi vuramadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

22' Loevik sol kanatta savunma arkasına Muçi için uzun bir pas denedi ama top hızlı kaldı ve direkt dışarıya gitti.

21' Angel Torres'in Umut Bozak'a ara pası denemesinde son anda Oulai müdahale etti.

20' Eyüpspor bu dakikalarda baskısını arttırmış durumda.

19' Eyüpspor ön alanda paslarla Trabzonspor savunmasına girmek istedi ama son pasta başarısız oldu.

17' Zubkov ön alanda pas arası yaparak topu kaptı ancak kontrolü sağlayamadığı için tekrar kaptırdı.

16' Angel Torres, Trabzonspor ceza sahası önünde çalımlarla şut açısı aradı ama Nwaiwu son müdahaleyi yaparak topu uzaklaştırdı.

14' Umut Nayir top saklamak isterken yerde kaldı hakem faul düdüğünü çaldı.

13' Umut Nayir sol kanatta dar bir açıdan şut denedi top Eyüpspor savunmasına çarparak geri döndü.

11' Trabzonspor savunmadan pas yaparak çıkmaya çalışıyor, Eyüpspor ise ön alan baskısıyla karşılık veriyor.

10' Eyüpspor'da ikili mücadelede Anıl Yaşar sakatlanarak yerde kaldı hakem Oğuzhan Çakır oyunu durdurdu müdahale ediliyor.

9' Zubkov'un ceza sahası içinde ara pası denemesi başarısız oldu.

7' Trabzonspor üst üse köşe vuruşlarıyla etkili olmaya çalışıyor.

6' Muçi sol kanatta çizgiye inmek istedi Eyüpspor savunması izin vermedi.

5' Trabzonspor kendi yarı alanında pas yapıyor.

3' Trabzonspor'un ortasında top Eyüpsporlu futbolcuya çarptı Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi, hakem Oğuzhan Çakır devam dedi.

2' Muçi sol kanattan orta denedi ama top doğrudan kaleye yöneldi, Eyüpspor kalecesi Felipe topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.