Liverpool - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: LIVERPOOL 1-0 GALATASARAY

36' Hava topu mücadelesinde Wirtz'in Boey'e yaptığı harekete faul düdüğü çaldı.

35' Galatasaray'da Osimhen'in sakatlık durumundan dolayı Noa Lang hazırlanıyordu ancak Osimhen biraz daha deneme kararı aldı.

35' Jakobs'un orta denemesinde Szboszlai kayarak müdahale etti.

34' Ters kanata atılan topu Ekitike kontrol etmeye çalıştı lakin edemedi.

33' Szoboszlai ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti ama Uğurcan geçit vermedi!

32' Liverpool köşe vuruşunda arka direğe orta açtı ve Van Dijk topu içeriye çevirdi Mac Allister'ın vurduğu kafa vuruşu üst direkten oyunda döndü, hakem o anlar için faul düdüğü çaldı.

31' Wirtz yakın mesafeden şutu çekti ama top Boey'e çarparak kornere gitti.

30' Ekitike 2 Galatasaraylı futbolcunun arasına dalarak geçmeyi denedi ama başarısız oldu, Uğurcan topu kontrol etti.

28' Abdülkerim'in hatasında Salah, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Uğurcan harika bir müdahale ile çıkardı.

26' Oyun yeniden hareketlendi Galatasaray gol anında yaşanan mücadele için itiraz etmişti ama hakem golü verdi.

25' Köşe vuruşunda Mac Allister'ın ceza yayındaki Szoboszlai'ye pası sonrası Szoboszlai müsait vuruşla maalesef topu ağlara gönderdi.

25’ Gol… Liverpool 1-0 Galatasaray (Szoboszlai)

24' Frimpong'un orta denemesi Jakobs'a çarpıp Salah'ın önünde kaldı Salah'ın şutu etkisiz kaldı.

23' Temsilcimiz, Liverpool yarı alanında pas yaparak boşluk ararken top pas hatasında taca gitti.

22' Wirtz ceza sahası dışından şut denedi ama top üstten auta gitti.

20' Szoboszlai ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Torreira için sağlık ekibi oyuna dahil oldu. Hakem bu pozisyon için oyunu devam ettirmişti.

19' Bu sefer de Frimpong'un içeriye çevirdiği topa yine Torreira müdahale ederek kaleci Uğurcan'a çevirdi.

18' Wirtz'in içeriye çevirdiği topta Torreira müdahale ederek uzaklaştırmayı başardı!

17' Wirtz'in ara pası denemesinde Etikite ile anlaşamadı ve top Galatasaray savunmasının kontrolüne geçti.

15' Hava topu mücadelesinde Lemina yerde kaldı ve kalkamadı hakem oyunu durdurarak sahaya sağlık ekibi davete etti.

14' Sallai topu kaparak gitmeye çalıştı ama Liverpool savunması topa müdahale etti.

13' Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Alisson çıkıp topu aldı.

12' Liverpool kaptırıp geri aldığı toplar sonrasında top Ekitike'nin önünde kaldı ve Ekitike şut çekti ama Uğurcan için kolay bir top oldu.

11' Osimhen'in uzun süren sakatlığı ardından sahada gerginlik arttı, Liverpoollu futbolcular hakeme süre için itiraz ediyor. Osimhen'in tedavisi saha kenarında devam edecek.

9' Osimhen, Konate hava topu mücadelesinde Osimhen yerde kaldı hakem faul kararı verdi, Osimhen yerden kalkamadı ve sahaya sağlık ekibi dahil oldu.

7' Uğurcan'ın uzun pasında Sara savunma arkasına koşu atarak topu Lemina'nın önüne indirdi Lemina'nın şut denemesi savunmada kaldı.

6' Frimpong, Barış Alper ikili mücadelesinde Barış yerde kaldı hakem faul kararı verdi.

5' Liverpool, Galatasaray yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

4' Szboszlai'nın serbest vuruştan açtığı orta etkisiz kaldı.

3' Szoboszlai, savunma arkasına koşu atan Salah'a pası gönderdi ama savunmamız dönerek müdahale etmeyi başardı.

2' Jakobs ve Barış Alper sol kanatta pas yaparak gitmeye çalıştı Liverpool savunması araya girdi.

1' Maç başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşıyor.

Anfield Stadı'nda yapılan maç, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.

GALATASARAY, JUVENTUS'U DEVİRDİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Galatasaray, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak.

Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

LIVERPOOL, 3. BİTİRDİ

Liverpool ise Devler Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Kırmızılar, 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İLK 11'LER