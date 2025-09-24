38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı derbi heyecanına sahne oldu.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kritik finalde kazanan sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, rakibini 85-83'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE, İLK ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ

Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-0'lık serisiyle başladı. Pota altında daha etkili görüntü ortaya koyan sarı-lacivertli takım, ilk 5 dakikalık bölümde farkı çift hanelere çıkardı: 14-4.

Molanın ardından 3 sayılık basketle oyuna dönen Beşiktaş , farkı 7'ye indirdi: 14-7.

Çeyreğin kalanında sarı-lacivertli ekip hücumdaki etkisini artırarak bu periyodu 25-13 önde tamamladı.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

Siyah-beyazlılar, ikinci periyoda Zizic'in basketiyle başlarken Fenerbahçe, dış atışlardaki etkisiyle farkı daha da artırdı.

Bu çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde sadece dış atışlardan sayı üreten sarı-lacivertliler; Baldwin, Jantunen ve Onuralp Bitim'in üst üste 5 üçlüğüyle skoru 40-16'ya getirdi.

Molanın ardından savunmada toparlanan Beşiktaş, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 14 sayıya indirdi: 40-26.

Son bölümde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe dış atışlara yönelirken, siyah-beyazlılar farkı 9 sayıya indirerek soyunma odasına gitti: 43-34.

BEŞİKTAŞ, SON ÇEYREĞE 17 SAYI GERİDE GİTTİ

İkinci devreye daha iyi başlayan Fenerbahçe oldu.

Üç sayı çizgisinin dışından Hall, pota altında da Jantunen'le etkili olan sarı-lacivertli takım, farkı 15 sayıya yükseltti: 55-40.

Çeyreğin son bölümünde Jantunen ve Hall'ün basketlerine, Beşiktaş; Berk Uğurlu ve Vitto Brown ile yanıt verdi. Fenerbahçe son periyoda 67-50 önde girdi.

KAZANAN FENERBAHÇE

Maçta son bölüm karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş, 7-0'lık seriyle farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-59.

Jantunen'in 3 sayılık basketiyle fark yeniden 13 sayıya çıkarken, tribünlerden gelen tezahüratlar sonrasında maçta 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti.

Hakemlerin dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe, Jantunen'in 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya yükseltti: 75-59.

Siyah-beyazlı ekip yakın mesafe, pota altı ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 75-69'a getirdi.

Mücadelede son 2 dakikada Fenerbahçe 6 sayı önde girdi.

Hall'ün 3 sayılık basketiyle skor 80-71'e gelirken Beşiktaş molaya gitti.

Molanın ardından siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Dotson'ın 3 sayılık, Lemar'ın da pota altından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 84-82.

Son bölümde Fenerbahçe farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 85-83 kazanarak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Onuralp Bitim 8, Mikael Jantunen 19, Devon Hall 23, Arturs Zagars 5, Khem Birch 2, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20, Armando Bacot 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Jonah Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vittorio Brown 16, Ante Zizic 3, Bryton Lemar 8, Conor Morgan 9, Devon Dotson 25, Yiğit Arslan 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 43-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine)

FENERBAHÇE, KUPAYI 8. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı.

Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş'ı da 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3 FİNALİ DE KAYBETMEDİ

Geçen sezon ligde play-off finali ve Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takımın üçüncü finalinde de Fenerbahçe salondan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde oynanan play-off finalinde seriyi 4-1 ile galip tamamlayarak, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de siyah-beyazlı rakibini 104-81 mağlup etmeyi başardı.

SARAN 3 GÜNDE KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.

İLK PERİYOTTA 2 ANONS

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım taraftarları da takımlarına yoğun destekte bulunurken ilk anons 22. saniyede yapıldı.

Salon içinde patlayıcılardan kaynaklı yoğun patlama seslerinin yankılanması üzerine maçın hakemi anons yapılmasını talep etti. Anonsun ardından taraftarlar sadece tezahürat yaparak takımlarına desteğini sürdürdükten sonra bitime 3 dakika 30 saniye kala tribünleri sakinliğe davet eden ikinci anons yapıldı.

Son periyotta maçın bitmesine yaklaşık 6 dakika kala üçüncü anons gerçekleştirildikten sonra maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Daha sonrasında emniyet güçleri Beşiktaş taraftarlarının arasına girerek bazılarını tribünden çıkardı.

BAKAN BAK DA İZLEDİ

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Bakan Bak'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı eşlik etti.

FENERBAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİLER MAÇTA

Fenerbahçe Kulübünde eski başkanı Ali Koç yönetiminde görev yapan Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Burak Çağlan Kızılhan başta olmak üzere birçok eski yönetici karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Eski yöneticiler maçın sona ermesinin ardından kupa sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla kutlarken, başkan Sadettin Saran eski yöneticilerin yanına gelerek taraftarlarına alkışlattı.

BIBEROVIC MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe Bekolu oyuncu Tarık Biberovic ikinci yarıya devam edemedi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde 5 dakika 38 saniye süre alan sarı-lacivertli oyuncu, yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında oyundan çıkarak doğrudan soyunma odasına gitti.

BEŞİKTAŞ 2 KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için 3 kere parkeye çıkan Beşiktaş ikinci kez zafere ulaşamadı.

1986-1987 sezonunda kupayı Karşıyaka'ya kaybeden siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'e karşı oynadığı müsabakadan zaferle ayrılarak müzesine ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı koydu.

Beşiktaş 3. kez finale çıktığı organizasyonda sarı-lacivertli rakibine mağlup oldu.

KUPA TAKDİM EDİLDİ

Fenerbahçe'de oyuncuların ve teknik ekibin madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verirken, kupayı ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran kupa seremonisine sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi ve eski basketbol şube sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'yla birlikte çıktı.

Melih Mahmutoğlu'nun kupayı kaldırmasının ardından Saran, Mahmutoğlu'na kupayı Komsuoğlu'na vermesini iletti. Komsuoğlu da takım ve teknik ekiple birlikte kupa coşkusunu yaşadı.

EN DEĞERLİ OYUNCU HALL

Müsabakanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe'den Devon Hall oldu.

Karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle tamamlayan ABD'li oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Tecrübeli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden takdim etti.

Beşiktaş Kaptanı Yiğit Arslan, ikincilik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın elinden aldı.