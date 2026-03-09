Alanyaspor ile Gençlerbirliği eşitliği bozamadı

Alanyaspor'un Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşma 0-0 sona erdi. Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemi puanla başladı.
Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 27 yapan Alanyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Göztepe deplasmanına gidecek.
25 puana ulaşan Gençlerbirliği ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
ALANYASPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut
Alanyaspor: Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Ruan), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın)
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru) , Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mounie (Alanyaspor), Dk. 42 Koita, Dk. 63 Pereira (Gençlerbirliği)