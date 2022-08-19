3x3 Kadın Basketbol Milli Takımımız bronz madalya kazandı

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları 3x3 basketbol branşı müsabakalarında 3x3 Kadın Milli Takımımız bronz madalya kazandı.

13-17 Ağustos tarihleri arasında Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi dış bahçesine kurulan 3x3 Basketbol alanında gerçekleştirilen organizasyonda milli takımımızı Derin Yaya, Damla Gezgin, Gökşen Fitik ve Nihan Demirkol Tolğay temsil etti.

3x3 Kadın Milli Takımımız, grup aşamasında Azerbaycan’a 12-14 mağlup olmuş, Kırgızistan’ı ise 21-3’lük skorla mağlup etmişti. Milliler çeyrek finalde karşılaştığı Suudi Arabistan'ı 21-7'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mali'ye yenildik

Organizasyonun yarı finalinde Ay-yıldızlılarımız Mali'ye 16-11 mağlup oldu.

Üçüncülük maçında Özbekistan'ı 14-10'luk skorla geçen milliler bronz madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlılarımızın üçüncülük mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yetkilileri takip etti.