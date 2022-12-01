Derbide kazanan Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 80-72 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe, salondan 80-72 galibiyetle ayrıldı.

İlk periyot Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi

İlk periyotta 5-0'lık seriyle oyuna etkili başlayan ev sahibi ekip, ilerleyen zamanda da bu üstünlüğünü sürdürdü.

Merve Aydın ve Meesseman basketleriyle farkı arttıran Fenerbahçe, periyot bitimine 1 dakika kala 16 sayıyla bu çeyrekteki en büyük farkı yakaladı: 28-12. İlk periyot, sarı-lacivertli ekibin 28-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

Devreye Fenerbahçe üstün girdi

İkinci periyotta her iki ekip de karşılıklı pota altı sayılar buldu. Periyot bitimine 5 dakika kala Fenerbahçe, 35-22'lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Son 5 dakikalık bölümde Galatasaray'ın özellikle Stevens ve Mc Covan'ın sayılarıyla farkı eritme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertliler, devreye 42-29 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe, üçüncü periyatta üstünlüğü bırakmadı

Maçın 3. periyodu ilk 5 dakikalık bölümde ev sahibi ekip, özellikle Meesseman'ın sayılarıyla farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 49-30. Sonraki bölümde de oyun ve skor üstünlüğünü elden bırakmayan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği de 56-44'lük skorla önde bitirdi.

Derbinin galibi Fenerbahçe oldu

Son periyodun ilk bölümünde bu kez konuk ekip Galatasaray, etkili bir oyun sergiledi. Pelin Derya Bilgiç, Işıl Alben ve Pulvere'nin üç sayılık basketleri, Mc Covan'ın pota altı sayılarıyla farkı eritip eşitliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek bitimine 5 dakika 33 saniye kala 3 sayılık üstünlük kurdu: 59-62.

Mc Bride'in iki üç sayılık basketi ve pota altı sayılarıyla maçı bırakmayan Fenerbahçe, bitime 1 dakika 52 saniye kala tekrar 5 sayılık üstünlük yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan da 80-72 galibiyetle ayrıldı.