A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar cuma günü Aleksandar Nikolic Hall’da oynayacağı Sırbistan maçı öncesi Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı.
Millerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yöneticileri takip etti.
MİLLİLER, SIRBİSTAN'LA 2 MAÇ YAPACAK
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, 27 Şubat Cuma günü deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu Şubat ve Mart penceresi maç programı şu şekilde:
27 Şubat Cuma
21.00 Sırbistan - Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)
2 Mart Pazartesi
21.00 Türkiye - Sırbistan (Basketbol Gelişim Merkezi)