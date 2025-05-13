A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Haber Merkezi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer alacak.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak.
2027 DÜNYA KUPASI YOLU
Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek.
İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.
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