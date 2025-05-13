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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ve Bosna Hersek’in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.