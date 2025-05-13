A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Haber Merkezi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer alacak.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak.

2027 DÜNYA KUPASI YOLU

Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek.

İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor