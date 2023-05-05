A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'da kampa girdi 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam ediyor. Kampa giren milli takımda kadroya 20 isim dahil edildi.

AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kampa girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde 12 Mayıs Cuma gününe kadar hazırlıklarını Kranjska Gora kasabasında sürdürecek.

Kadroda 20 kişi yer aldı

Slovenya ve İsrail'in 15-25 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona öncesi millilerin hazırlık kampında şu sporcular yer alıyor:

Elif Bayram, Melis Gülcan, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Bahar Çağlar Ökten, Olcay Çakır Turgut, Selin Rachel Gül, Şerife Alperi Onar, Elif İstanbulluoğlu, Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner, Derin Yaya, Tilbe Şenyürek, Derin Erdoğan.