A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Macaristan

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Macaristan
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın saat 20.30'da Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Gruptaki son maçında Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak Türkiye, 4 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Macaristan ise 4 müsabakada ay-yıldızlılarla aynı sayıda galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Grupta yarın saat 14.30'da Japonya-Arjantin ve saat 17.30'da Avustralya-Kanada karşılaşmaları oynanacak.

