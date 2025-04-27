Aliağa Petkimspor, Galatasaray karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 86-81'lik skorla konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.

Bu sonuçla konuk ekip ligdeki 10. galibiyetini alırken Galatasaray, 13. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Sadık Emir Kabaca 15, Cummings 22, Palmer Jr. 19, Delgado 10, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 2, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 3, Young, Yaman Alişan

Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Beck 22, Russell 5, Williams 6, Troy Selim Şav 2, Aldridge 11, Kılıçarslan Şenkahya 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Salinas 11