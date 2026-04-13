Erzurumspor FK, Boluspor'u iki golle geçti

Erzurumspor FK, 1. Lig'in 35. haftasında evinde Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u konuk etti.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren goller 6. dakikada Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Öte yandan Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
LİGDEKİ DURUM
Bu galibiyetle puanını 78'e çıkaran Erzurumspor FK, liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.