Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i uzatmada geçti

- Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında uzatmada 104-101 yendi.
- Normal süresi 88-88 biten maçta galibiyeti getiren sayı farkı uzatma periyodunda oluştu.
- Müsabaka, Muradiye Spor Salonu'nda oynandı ve Aliağa Petkimspor üstün geldi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.
Normal süresi 88-88 sona eren maçta Aliağa Petkimspor, uzatma periyodu sonunda Manisa Basket'i 104-101 mağlup etti.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 19, Mintz 13, Johnson 16, Pereira 10, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu 11, Buğra Çal, Zemaitis 6, Altan Çamoğlu, Hassan Martin 9
Aliağa Petkimspor: Efianayi 26, Franke 17, Blumbergs 22, Yunus Emre Sonsırma 12, Floyd 12, Whittaker 9, Utomi, Troy Selim Şav, Sajus 5, Mustafa Kurtuldum 1
1. Periyot: 22-25
Devre: 51-50
3. Periyot: 68-73
Normal süre: 88-88
Beş faulle çıkan: 44.05 Mintz (Manisa Basket)