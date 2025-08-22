Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ın sözleşmesini feshetti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kısa süre önce anlaştığı ABD'li oyuncu Sean McDermott'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız.
4 AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ
İzmir ekibi, ABD'li oyuncuyla 4 Ağustos'ta sözleşme imzalandığını duyurmuştu.