Aliağa Petkimspor, Sean McDermott'ın sözleşmesini feshetti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kısa süre önce anlaştığı ABD'li oyuncu Sean McDermott'ın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Yeni sezon için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığımız Amerikalı oyuncu Sean McDermott ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi sağlık problemleri ve ailevi nedenleri sebebiyle karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız.