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Alperen Şengün, Golden State karşısında double double yaptı

Alperen Şengün, Golden State karşısında double double yaptı Houston Rockets, NBA play-off 1. tur 6. maçında deplasmanda Golden State Warriors’ı 115-107'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3’e getirdi. Houston’da Alperen Şengün 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynadı.